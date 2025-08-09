Share this postRand Paul ReviewHappy Birthday Ron Paul!! Copy linkFacebookEmailNotesMoreHappy Birthday Ron Paul!! He's going like 90!Rand Paul ReviewAug 09, 202590Share this postRand Paul ReviewHappy Birthday Ron Paul!! Copy linkFacebookEmailNotesMore2711ShareRon Paul’s Birthday is August 20th, but the party's today!Ron PaulRon Paul Revolution By Rand Paul ReviewBe sure to check out RonPaulMoneyBomb.org for the live show!Ron PaulRon Paul Revolution By Rand Paul Review90Share this postRand Paul ReviewHappy Birthday Ron Paul!! Copy linkFacebookEmailNotesMore2711SharePrevious
Happy Birthday, Ron! You are the best!
Happy Birthday! 🎂🥂🎈🎉 Keep up the good work!